Путин поразился путешествующим по Сирии пешком чеченцам

Президент России Владимир Путин поразился смелости чеченцев в Сирии. Об этом он сказал в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о необходимости решения проблемы сирийских беженцев. Слова президента приводит корреспондент «Ленты.ру».

Вопрос президенту задал корреспондент «Учительской газеты» Арслан Хасавов. Он также рассказал, как путешествовал по Сирии из Латакии в Хомс и Дамаск и как ему пришлось пешком добираться до российской авиабазы Хмеймим.

«Опасно. Вы сами вообще откуда, из Дагестана?» — спросил Путин. «Вообще родом из Чечни», — ответил журналист. «Вот только чеченцы могут путешествовать там [в Сирии] пешком», — изумился президент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!