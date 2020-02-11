Турецких солдат уличили в надругательстве над телом сирийского пилота

Солдаты турецких вооруженных сил подвергли надругательству тело пилота ВВС Сирии, управлявшего вертолетом Ми-17, предположительно сбитым турецким истребителем. В этом турок у себя в Twitter уличил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

Он опубликовал фотографию заретушированного тела, привязанного к мотоциклу. По словам Тагвея, убитого сирийского военного таким образом протащили по нескольким деревням. «Террористы Эрдогана демонстрируют свою дикость и варварство в Аль-Найребе», — написал журналист.

Он же ранее опубликовал фотографии горящего вертолета в падении, сославшись на телеканал террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и обнародовал фотографии погибших сирийских военнослужащих.

Из того же источника 11 февраля поступила информация о том, что сирийский боевой вертолет сбил турецкий истребитель F-16C. Официально это сообщение Тагвея пока не подтверждено.

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10 февраля турецкие и сирийские военные в Идлибе обстреляли позиции друг друга. По данным Анкары, в результате устроенного сирийцами обстрела погибли пять военнослужащих, в ответ Турция нанесла удар по более чем ста целям. В общей сложности за февраль турецкая армия потеряла убитыми в Идлибе, где имеет собственный крупный военный контингент, 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что 12 февраля анонсирует новые меры против сирийских войск.

Операция сирийской армии в Идлибе проводится, несмотря на инициированный в январе режим прекращения огня, в срыве которого друг друга обвинили официальный Дамаск и представители боевиков и вооруженной оппозиции. В Кремле заявляли, что обеспокоены происходящим в Идлибе, но считают активность боевиков в регионе недопустимой.

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