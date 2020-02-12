Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.
Daily Sabah передает, что турецкий президент подчеркнул, что большинство атак, совершенных режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе направлены против мирных жителей, а не против террористов. «Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», — сказал турецкий лидер.
10 февраля стало известно, что боевики, против которых сражается Сирийская арабская армия в Идлибе, получили от Турции американскую бронетехнику.
Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.