Эрдоган обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

Daily Sabah передает, что турецкий президент подчеркнул, что большинство атак, совершенных режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе направлены против мирных жителей, а не против террористов. «Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», — сказал турецкий лидер.

Материалы по теме Турция прекратила военную операцию в Сирии Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?

10 февраля стало известно, что боевики, против которых сражается Сирийская арабская армия в Идлибе, получили от Турции американскую бронетехнику.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал Дамаск, что если к концу февраля войска не будут отведены за линию постов, то Анкара примет меры. После новостей о взятии сирийцами Саракиба стало известно о переброске в регион дополнительного военного контингента, бронетехники и подразделений спецназа, кроме того, на фоне этих событий в Идлибе только за февраль погибли более десяти турецких силовиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru