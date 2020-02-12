В Минобороны ответили на обвинения в гибели мирных жителей в Сирии

Заявления турецкой стороны о нападениях российских военных на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

По словам представителей министерства, действия России осуществляются исключительно на основе сочинских соглашений.

Ранее на обвинения в адрес российских военных ответили в МИД. По информации ведомства, все удары наносятся исключительно по террористам. При этом Россия считает действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными. «Сирийцы борются с терроризмом на своей территории, в своей стране», — подчеркнул МИД.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. По его словам, большинство атак, совершенных режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе, направлены против мирных жителей, а не против террористов. Эрдоган также заявил о планах «выбить войска Асада» за пределы зоны деэскалации.

В Идлибе в январе активизировались боевые действия между сирийскими военными и боевиками, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности, город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.

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