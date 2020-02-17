Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии в районе города Рас-эль-Айн и около населенного пункта Абу-Расин. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Известно, что в патрулировании принимал участие российский вертолет. Это первый совместный патруль с момента начала напряженности между сторонами. Отмечается, что Турция увеличила свое присутствие в новых районах, доведя число своих наблюдательных постов в Сирии до 35.
Ранее стало известно, что бойцы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией, оказывают активную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в ходе боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Они вместе с сирийскими правительственными войсками организовали наступление в данном районе, где также располагается турецкий наблюдательный пункт.
В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.
В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.