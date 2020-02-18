В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

По словам Челика, до российской стороны «в ясной и открытой форме» была доведена позиция Анкары о необходимости вывода сил президента Сирии Башара Асада за пределы зоны деэскалации. «В противном случае Турция обеспечит это собственными ресурсами, для чего ведется соответствующая военная подготовка», — подчеркнул он.

Переговоры между Россией и Турцией проходили в Москве в течение двух дней в закрытом для СМИ режиме и завершились 18 февраля. После этого турецкая делегация во главе с замглавы МИД страны Седатом Оналом покинула российскую столицу, не прокомментировав итоги обсуждений.

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В то же время дипломатические источники агентства в Анкаре сообщили, что в ходе переговоров стороны обсуждали вопросы соблюдения всех пунктов сочинского меморандума и недопущения нарушения его условий. Также турецкая делегация высказалась за скорейшую деэскалацию ситуации в Идлибе, чтобы не допустить очередной гуманитарной катастрофы в регионе.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.

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