Турция обвинила Асада в нарушении перемирия 20 тысяч раз

Пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития» Турции Омер Челик обвинил армию сирийского президента Башара Асада в нарушении перемирия около 20 тысяч раз. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства Anadolu.

«Режим Асада нарушил перемирие в Идлибе около 20 тысяч раз», — говорится в опубликованном посте. При этом сам сирийский президент заявил, что его страна продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на внешнее давление.

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В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также боевиками были сбиты два сирийских вертолета в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над провинцией.

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