Турция усилила свой танковый кулак в Сирии

@BabakTaghvaee / Twitter

Турецкая армия отправила в Сирию дополнительную бронетехнику, в том числе танки M60T Sabra. На ролик с машинами, перевозимыми тягачами, обратил внимание военный аналитик Бабак Тагвей, насчитавший в составе колонны как минимум 10 таких танков.

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По его словам, усиление для танкового кулака находится в нескольких часах езды от сирийской провинции Идлиб, куда Турция в последние недели массово перебрасывает личный состав и бронетехнику.

По информации Syrian Observatory for Human Rights и турецких источников, со 2 по 10 февраля в провинции Идлиб и Алеппо прибыли в общей сложности почти полторы тысячи турецких грузовиков и тягачей с танками, а численность личного состава достигла девяти тысяч. По мнению экспертов, Анкара наращивает контингент в регионе, где сирийская армия ведет активное наступление на позиции повстанцев и террористов, с целью заставить Россию скорее организовать новые переговоры о перемирии.

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