Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра») нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии на западе сирийской провинции Алеппо, где правительственные силы ведут активное наступление. Соответствующие кадры распространило аффилированное с боевиками агентство Ebaa, на них обратили внимание пользователи Twitter.

Некоторые также заметили, что атаку поддержали и танки M60 турецкой армии, имеющей в регионе собственный крупный военный контингент. В публикации говорится, что колонна бронетехники «непосредственно участвует» в нападении.

Другие наблюдатели уточняют, что боевики предприняли контратаку в районе города Кафр-Халаб, который незадолго до этого был взят сирийской армией вместе с несколькими близлежащими населенными пунктами. В 11 километрах на юго-запад от Кафр-Халаба находится город Тафтаназ, где расположен вертолетный аэродром, ныне используемый ВВС Турции. Именно при обстреле этого объекта 10 февраля погибли пять турецких военнослужащих.

По информации Syrian Observatory for Human Rights и турецких источников, со 2 по 10 февраля в провинции Идлиб и Алеппо прибыли в общей сложности почти полторы тысячи турецких грузовиков и тягачей с танками, а численность личного состава достигла девяти тысяч. По мнению экспертов, Анкара наращивает контингент в регионе с целью заставить Россию скорее организовать новые переговоры о перемирии в Идлибе.

Сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации. В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над Идлибом.

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