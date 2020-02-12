За главное шоссе Сирии развернулись ожесточенные бои

В сирийской провинции Идлиб развернулись ожесточенные бои в районе автотрассы M5 — главного шоссе страны, соединяющего Дамаск с центральными и северными регионами. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По его информации, правительственные войска хотя и взяли дорогу под контроль, но пока не могут обеспечить ее безопасность — в некоторых районах позиции боевиков находятся в нескольких сотнях метров от трассы, что позволяет им легко обстреливать шоссе.

М5 проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Трасса позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение. С 2012 года шоссе находилось под контролем вооруженной оппозиции.

Сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации. В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новой агрессии в отношении турецких войск Анкара начнет полномасштабные бомбардировки сирийских сил, и пригрозил уничтожать любую авиацию в небе над Идлибом.

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