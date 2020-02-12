Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным и начать бомбить Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил ультиматум Сирии, пригрозив в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эрдоган отметил, что в данном случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб», — сказал он.

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В Идлибе в результате артиллерийского обстрела 10 февраля погибли пятеро турецких военнослужащих. Обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, устроила сирийская армия. Это был как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

В ответ на это Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

В январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались. Сирийская армия продвинулась вглубь провинции и заняла несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе город Саракиб, где находятся четыре турецких наблюдательных поста.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров в Сочи договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. По итогам встречи министерства обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. После этого турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии была прекращена.

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