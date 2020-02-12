Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе. Об этом пишет Daily Sabah.

По его словам, Анкара без колебаний ударит по целям, которые представляют прямую угрозу для военных в этом районе. «Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно», — заверил глава государства.

Эрдоган добавил, что достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу больше не действуют, поскольку президент Сирии Башар Асад и другие грубо нарушили его.

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Ранее Эрдоган заявил, что в случае новых атак на турецкие силы Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно.

В январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались. Сирийская армия продвинулась вглубь провинции и заняла несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в том числе город Саракиб, где находятся четыре турецких наблюдательных поста.

Сочинские договоренности были подписаны турецким и российским лидером в октябре 2019 года. После этого турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии была прекращена.

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