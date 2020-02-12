Оценены потери воюющих в Сирии сторон из-за обострения ситуации в Идлибе и Алеппо. Об этом сказано на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

Активисты организации зафиксировали «огромные человеческие жертвы» среди сирийских войск, проправительственных и оппозиционных сил, погибших в результате воздушных бомбардировок и наземных операций. По данным SOHR, были убиты 454 человека, воюющих за сирийскую оппозицию, включая 405 террористов. С другой стороны жертвами конфликта стали 499 солдат проправительсвенных войск и сторонников режима, в том числе 10 иностранных ополченцев.

В свою очередь турки в результате ракетного обстрела, произведенного проправительственными силами Сирии на турецких позициях в Идлибе, потеряли 13 солдат и одного чиновника, утверждают в SOHR.

Также уточняется, что широкомасштабная военная операция, начатая 24 января при поддержке России, позволила сирийскому режиму достичь главной цели, полностью взяв под контроль международную трассу Алеппо — Дамаск. Кроме того, правительственные войска захватили 101 деревню, город в Идлибе и 35 районов в Алеппо.

Материалы по теме Турция прекратила военную операцию в Сирии Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. По его словам, большинство атак, совершенных режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе, направлены против мирных жителей, а не против террористов. Помимо этого он объявил о несоблюдении Идлибского и Сочинского меморандумов, в связи с чем пригрозил устроить новые атаки по сирийским войскам.

Боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. По последним данным, сирийской армии удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона, в частности город Саракиб, где расположены четыре турецких наблюдательных поста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!