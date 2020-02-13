В Турции сообщили о «нейтрализации» 55 сирийских военных

В Минобороны Турции заявили о нейтрализации в Идлибе 55 сирийских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичные заявления звучали 10 и 11 февраля. Тогда сообщалось о «нейтрализации» 101 и 51 сирийца соответственно военнослужащего, днем ранее - о 101 погибшем сирийцах.

10 февраля в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих. Артобстрел наблюдательного поста, где находились военные, устроила сирийская армия. Это был как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

После этого президент Турции Реджет Тайип Эрдоган заявил, что в случае новых атак на турецкие силы Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. Позднее он пообещал сбивать все самолеты в небе над Идлибом, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе

После гибели своих солдат Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет. Одновременно с этим Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе. По его словам, большинство атак, совершенных режимом президента Сирии Башара Асада и Россией в Идлибе, направлены против мирных жителей, а не против террористов. Эрдоган также заявил о планах «выбить войска Асада» за пределы зоны деэскалации.

