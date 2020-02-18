Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Steele M.

Кроме того, @SyriaGeneral распространил фотографии произошедшего. На опубликованных кадрах подполковник Самер — начальник КПП в деревне Харбат-Хамо (Khirbat Amo) и ряд других сирийских военных препятствуют проезду американских машин и солдат. «Жители пообещали, что выгонят оккупантов», — сказано в публикации.

Материалы по теме Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

Ранее в феврале в сирийской провинции Хасеке произошел конфликт военных США с сирийцами. В Харбат-Хамо въехала колонна из шести бронемашин США. После требования местных жителей покинуть территорию американцы открыли огонь на поражение по гражданским лицам, в результате чего погиб сирийский подросток, а гражданский мужчина получил ранения. Жители общины открыли ответный огонь и подожгли бронемашину.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!