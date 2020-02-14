Опубликовано видео с места крушения сбитого Ми-17 в Сирии

Военный аналитик Бабак Тагвей опубликовал у себя в Twitter видео, снятое на месте крушения вертолета Ми-17 Сирийской арабской армии (САА).

На коротком ролике видны пылающие обломки воздушного судна. По словам Тагвея, вертолет не был вооружен и перевозил припасы для правительственных войск. Он утверждает, что Ми-17 был сбит турецкой армией — военные якобы испугались, что он вооружен и собирается открыть огонь, и использовали против него переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

О том, что САА потеряла еще один вертолет, стало известно ранее 14 февраля. Сообщается, что инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалации. Предполагается, что по нему выпустили по вертолету ракету типа «земля-воздух». Вертолет взлетел из района города Алеппо и был сбит в районе Куптан аль-Джабаль. По данным Al-Jazeera, за уничтожение машины ответственны боевики вооруженной оппозиции, пользующейся поддержкой Турции, а не собственно турецкими войсками.

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11 февраля Тагвей заявил, что другой сирийский Ми-17, упавший в тот день, был уничтожен турецким истребителем F-16. Согласно появившимся ранее сообщениям, Ми-17, упавший в районе города Найраб в провинции Идлиб, сбили боевики. Факт уничтожения вертолета подтвердили в Минобороны Турции, однако, как отметил турецкий журналист Раджип Сойлу, ведомство не сообщило, кто провел атаку на летательный аппарат.

Операция сирийской армии в Идлибе проводится, несмотря на инициированный в январе режим прекращения огня, в срыве которого друг друга обвинили официальный Дамаск и представители боевиков и вооруженной оппозиции. В Кремле заявляли, что обеспокоены происходящим в Идлибе, но считают активность боевиков в регионе недопустимой.

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