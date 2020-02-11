Обломки сбитого в Сирии Ми-17 показали на видео

При крушении Ми-17 ВВС Сирии в провинции Идлиб погибли пилоты вертолета. Об этом сообщает издание Al Arabiya, опубликовавшее в своем Twitter-аккаунте видео обломков летательного аппарата.

На кадрах видны тела погибших. Их гибель подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ми-17 был сбит в районе города Найраб в провинции Идлиб. Сообщалось, что вертолет упал на подконтрольной боевикам территории.

Сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. Правительственным силам удалось продвинуться вглубь провинции и занять несколько ключевых населенных пунктов на пути к столице региона.

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