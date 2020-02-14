Боевики сбили еще один вертолет Сирии

Боевики сбили еще один вертолет армии Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Al-Jazeera».

Известно, что инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалации, передает Anadolu. Предположительно, силы сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету типа «земля-воздух».

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13 февраля в Минобороны Турции заявили о нейтрализации в Идлибе 55 сирийских военных. Аналогичные заявления звучали 10 и 11 февраля. Тогда сообщалось о «нейтрализации» 101 и 51 сирийских военнослужащих соответственно, днем ранее — о 101 погибшем сирийцах.

10 февраля в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих. Артобстрел наблюдательного поста, где находились военные, устроила сирийская армия. Это был как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

После этого президент Турции Реджет Тайип Эрдоган заявил, что в случае новых атак на турецкие силы Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. Позднее он пообещал сбивать все самолеты в небе над Идлибом, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе

После гибели своих солдат Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбит один вертолет.

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