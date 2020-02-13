Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.

Посольство опубликовало две картинки, иллюстрирующие турецко-американские отношения и подписало на турецком языке: «Решать вам».

На первой фотографии — госсекретарь США Майк Помпео с цитатой: «Мы рядом с нашим союзником по НАТО Турцией, которая потеряла в этой атаке своих военных». Вторая картинка представляет собой инфографику турецкого государственного информагентства Anadolu о военной помощи США сирийским курдам, которые признаны в Турции террористической организацией. Согласно графику, Пентагон запросил в 2021 году 200 миллионов долларов на расходы поддерживаемых Соединенными Штатами сил в Сирии.

В январе сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом.

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