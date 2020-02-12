Сирийский военный погиб в стычке с солдатами США

Военнослужащий Сирийской арабской армии (САА) погиб во время стычки с американскими солдатами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает турецкое агентство Anadolu.

По его данным, инцидент произошел в провинции Хасеке во время конфликта между сторонниками президента Сирии Башара Асада с военнослужащими США.

Журналист и военный аналитик Бабак Тагвей в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео с места событий.

По данным журналиста, ситуацию удалось урегулировать благодаря прибывшей на место российской военной полиции.

Ранее 12 февраля сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб развернулись ожесточенные бои в районе автотрассы M5 — главного шоссе страны, соединяющего Дамаск с центральными и северными регионами.

Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. По последним данным, правительственные силы взяли под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. За последние девять месяцев сирийская армия заняла четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба.

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