Кремль оценил договоренности с Турцией по Сирии

В Кремле по-прежнему привержены сочинским договоренностям с Турцией по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что Москва констатирует продолжение активности террористов в сирийской провинции Идлиб.

Оценивая ситуацию в Сирии, Песков сообщил, что сирийские военные осуществляют удары в Идлибе не по гражданским лицам, а по террористам, чтобы нейтрализовать их.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил ультиматум Сирии, пригрозив в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с президентом России Владимиром Путиным сочинские договоренности по Идлибу. Эрдоган отметил, что в данном случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно.

В сентябре 2018 года в ходе российско-турецкого саммита в Сочи был подписан меморандум по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб. Документ опирается на соглашение о создании Идлибской зоны деэскалации, подписанное в мае 2017 года в Астане Россией, Турцией и Ираном. В меморандуме, в частности, говорилось о предотвращении операций и атак на Идлиб, совместном мониторинге вдоль границ демилитаризованной зоны и расширении функций ирано-российско-турецкого координационного центра.

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