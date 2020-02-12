Кремль назвал цель сирийских военных в Идлибе

Сирийские военные осуществляют удары в Идлибе не по гражданским лицам, а по террористам, чтобы нейтрализовать их, заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о целях правительственных сил. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 12 февраля.

По его словам, удары призваны «нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность».

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Так Песков прокомментировал заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что большинство атак, совершенных российскими и сирийскими военными в Идлибе, направлены против мирных жителей.

Ранее в среду Эрдоган поставил ультиматум Дамаску, пригрозив в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с президентом России сочинские договоренности по Идлибу. Он допустил масштабную военную операцию против сирийских войск. Турецкий лидер также пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.

Боевые столкновения в Идлибе между сирийскими военными и террористами активизировались в январе.

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