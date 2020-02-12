Американские военные открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь на поражение по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

В Минобороны также сообщили, что в результате стрельбы США в сирийской провинции Хасеке погиб 14-летний подросток Фейсал Халид Мухаммад. Еще один человек получил ранения. Сообщается, что смерть мальчика произошла в результате столкновения американских военных с местным населением.

По словам Боренкова, российские военные помогли предотвратить эскалацию конфликта военных США с сирийцами. «Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», — отметил Боренков. Колонна Вооруженных сил США благодаря российским военным смогла выйти в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке, добавил он.

В январе сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом.

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