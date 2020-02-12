Иран пообещал ответить на «глупые действия» Израиля в Сирии

Иран ответит на любые действия Израиля в Сирии, если они будут направлены против интересов Тегерана в регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави, передает Reuters.

«Исламская Республика даст сокрушительный ответ, чтобы [в Израиле] пожалели о любых агрессивных или глупых действиях, направленных против Тегерана», — пообещал он. Израиль обвиняют в атаках на сирийских военных, которых поддерживает Иран.

В ночь на 6 февраля сообщалось о ракетной атаке на Дамаск. В ответ сирийской стороне удалось сбить несколько вражеских целей.

В январе сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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