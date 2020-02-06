На Дамаск совершена ракетная атака

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.

О том, что в городе слышны звуки выстрелов, сообщает и РИА Новости со ссылкой на корреспондента. По данным SANA, инициатором атаки является израильская сторона.

Сообщается, что ПВО удалось сбить несколько вражеских целей. О погибших и пострадавших информации нет.

В декабре прошлого года системы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты вблизи Дамаска. Сообщалось, что снаряды были выпущены израильской стороной, а авиация находилась в воздушном пространстве Ливана.

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