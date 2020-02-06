Отражение израильской атаки на Дамаск попало на видео

اسرار عسكرية / YouTube

Отражение атаки на сирийскую провинцию Дамаск средствами противовоздушной обороны (ПВО) попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал YouTube-канал Syrianarabnewsagency.

В результате нападения погибли 12 человек, передает SunHerald. Утверждается, что Сирия сбила большинство ракет. По данным SANA, инициатором атаки является израильская сторона. Сообщается, что она проводила свои атаки с самолетов, которые находились над территориями Голан и южного Ливана.

О ракетной атаке на Дамаск стало известно ночью 6 февраля. Сообщалось, что ПВО удалось сбить несколько вражеских целей. ТАСС передает, что Израиль отказался комментировать атаку.

В декабре прошлого года системы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты вблизи Дамаска. Сообщалось, что снаряды были выпущены израильской стороной, а авиация находилась в воздушном пространстве Ливана.

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