Россия показала видео с колонной турецкой техники в Сирии

Минобороны России показало кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлена колонна турецкой военной бронетехники в Сирии. Видео опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что машины направляются в сторону провинции Идлиб на северо-западе страны.

Ранее там развернулись крупные столкновения между правительственными войсками и повстанцами. Бои ведутся, в частности, в районе автотрассы M5 — главного шоссе страны, соединяющего Дамаск с центральными и северными регионами.

В январе сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом.

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