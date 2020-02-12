Американский истребитель сбросил бомбу на Сирию и попал на видео

Американский истребитель F-15E сбросил бомбу над территорией Сирии в качестве предупреждения правительственной армии. Летящий над домами самолет попал на видео, его опубликовал журналист и военный аналитик Бабак Тагвей в своем Twitter-аккаунте.
Он добавил, что истребитель атаковал контрольно-пропускной пункт сирийской армии в городе Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Тагвей указал, что F-15E вылетел с территории Иордании.
По информации журналиста, атака стала ответом на стычку у контрольно-пропускного пункта. Она произошла ранее 12 февраля в сирийской провинции Хасеке. США нанесли воздушные удары по двум военным объектам и открыли огонь по мирным жителям и местным военным.
Ранее в сирийской провинции Идлиб между правительственными войсками и повстанцами развернулись крупные столкновения. Бои ведутся, в частности, в районе автотрассы M5 — главного шоссе страны, соединяющего Дамаск с центральными и северными регионами.