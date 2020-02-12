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Военные США открыли огонь по мирным жителям Сирии

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США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, после чего американские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у блокпоста армии. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что сирийцы столпились у блокпоста КПП города Камышлы, чтобы помешать проезду армии США. В результате стычки погиб один мирный житель.

По версии агентства Anadolu, стычка произошла между сирийскими и американскими военными, а не мирными жителями. Официальные представители Вашингтона и Дамаска пока не комментировали происшествие.

Ранее в сирийской провинции Идлиб развернулись ожесточенные бои в районе автотрассы M5 — главного шоссе страны, соединяющего Дамаск с центральными и северными регионами.

Несмотря на то что правительственные войска взяли дорогу под контроль еще 11 февраля, пока они не могут обеспечить ее безопасность — в некоторых районах позиции боевиков находятся в нескольких сотнях метров от трассы, что позволяет им легко обстреливать шоссе.

В январе сирийская армия активизировала действия против боевиков в Идлибе, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации. В феврале нескольким ударам подверглись позиции турецкой армии, которая в общей сложности потеряла убитыми 12 военнослужащих и одного гражданского специалиста. В ответ были нанесены удары по более чем ста целям, также неизвестными был сбит сирийский вертолет в небе над Идлибом.

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