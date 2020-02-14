Уничтоженная сирийцами бронемашина боевиков попала на видео

Сирийская арабская армия (САА) подбила на западе провинции Алеппо не менее трех бронемашин боевиков, которые пытаются заполучить контроль над утраченными на прошлой неделе территориями. Об этом сообщил корреспондент ANNA-News. Видео опубликовано в Twitter агентства.

В опубликованном ролике видно одну из таких уничтоженных боевых машин в дымящемся состоянии. Также на видеозаписи можно услышать, как корреспондент сообщает, что подбитые боевые машины пехоты ACV-15 поставляла боевикам турецкая сторона.

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Турция в последние недели массово перебрасывает личный состав и бронетехнику в Сирию. По информации Syrian Observatory for Human Rights и турецких источников, со 2 по 10 февраля в провинции Идлиб и Алеппо прибыли в общей сложности почти полторы тысячи турецких грузовиков и тягачей с танками. Численность личного состава достигла девяти тысяч. Эксперты считают, что Турция наращивает контингент в регионе, где сирийская армия активизировала наступление на позиции повстанцев и террористов.

Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, правительственные силы активизировали действия в январе против боевиков в соседней провинции Идлиб, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого официальное правительство Сирии считает террористами.

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