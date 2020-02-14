Названа главная победа Асада за годы войны в Сирии

Самой значительной победой президента Сирии Башара Асада является взятие под контроль стратегически важного шоссе между городами Алеппо и Дамаск. Об этом пишет Associated Press.

Как отмечают опрошенные агентством политологи, трасса М5 связывает политическую столицу Сирии Дамаск с экономической — Алеппо. Кроме того, она соединяется с автомагистралью М4, открывая движение к Латакии — главному порту страны на Средиземном море. Половина ее территории в настоящий момент подконтрольна боевикам.

Известно, что восстановление контроля над М5 было одним из главных приоритетов правительства Асада с первых дней войны. Ранее дорогу использовали для торгового сообщения с Иорданией, Саудовской Аравией и другими арабскими странами. По оценкам экспертов, в разгар торгового бума в Сирии до войны дорога приносила бизнесу около 25 миллионов долларов в день.

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О том, что трасса М5 впервые с 2012 года находится под контролем сил Асада стало известно 11 февраля. Правительственные силы захватили шоссе после того, как отбили город Саракиб в провинции Идлиб, через который и проходит дорога.

Позже турецкое агенство Anadolu сообщило, что в районе М5 развернулись ожесточенные бои: правительственные войска хотя и взяли дорогу под контроль, но пока не могут обеспечить ее безопасность. Отмечалось, что в некоторых районах позиции боевиков находятся в нескольких сотнях метров от трассы, что позволяет им легко обстреливать шоссе.

М5 проходит через всю Сирию. Она соединяет Алеппо на севере с городами Хама, Хомс и Дамаск, а на юге доходит до провинции Дераа и границы с Иорданией. Трасса позволяет военным оперативно перебрасывать технику и подвозить снабжение. С 2012 года шоссе находилось под контролем вооруженной оппозиции.

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