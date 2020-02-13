Турецкие танки прикрылись мирными сирийцами и попали на видео

@BabakTaghvaee / Twitter

Турецкие военные на танках спрятались позади домов мирных жителей Сирии недалеко от города Алеппо. Техника попала на видео, которое опубликовал журналист и военный аналитик Бабак Тагвей в своем Twitter-аккаунте.

«Мы видим, что танки укрылись за домами мирных жителей, используя их в качестве живого щита на случай, если на них нападет сирийская армия», — пишет журналист. Он также отметил, что на кадрах видны танки M60 и ACV-15s.

12 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра») нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии на западе провинции Алеппо, где правительственные силы ведут активное наступление.

Сирийская армия активизировала действия против боевиков в соседней провинции Идлиб, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

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