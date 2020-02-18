России обещали новые санкции из-за Сирии

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить новые санкции на Москву. По его мнению, это обещание следует воплотить, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб, передает Bild.

«Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести санкции», — подчеркнул Реттген. Он добавил, что позиция Запада, который игнорирует действия Москвы в Сирии, позорна.

Реттген считает, что российские авианалеты следует считать военным преступлением. Политик подчеркнул, что на Москву следует оказывать максимальное политическое и экономическое давление.

Материалы по теме Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

17 февраля Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии в районе города Рас-эль-Айн и около населенного пункта Абу-Расин. Известно, что в патрулировании принимал участие российский вертолет. Это первый совместный патруль с момента начала напряженности между сторонами.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



