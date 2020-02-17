Бомбежку Су-35С показали от первого лица

Учения летчиков Су-35С Западного военного округа по практическому бомбометанию запечатлели на видео. Запись с камер, в том числе, от первого лица, опубликовал телеканал «Звезда».

На представленном видео были показаны учения с уничтожением наземных целей. С помощью нескольких камер, расположенных как внутри, так и снаружи салона боевых самолетов, удалось заснять нанесение удара с воздуха по условному противнику.

Учения проходили в Воронежской и Тверской областях, в них были задействованы истребители поколения 4++ Су-35С и самолеты Миг-31. Уточняется, что взлеты с аэродромов базирования производились с интервалами в одну минуту. В рамках учений были уничтожены цели, имитировавшие ЗРК и колонну танков на марше. В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих.

В начале февраля американские эксперты отметили превосходство истребителя Су-35 над самолетом Су-57. Издание The National Interest обратило внимание, что изначально предназначенный в качестве переходного варианта истребитель обходит по основным параметрам своего более дорого преемника. Журналисты полагают, что раскрыть потенциал Су-35 помогают военные операции в Сирии.

Су-35 — многоцелевой российский истребитель поколения 4++. Военный самолет разработан ОКБ Сухого и производится с 2008 года. Истребитель позиционируется в качестве переходного варианта между Су-27 и Су-57, серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!