Лавров рассказал об условиях мира на Ближнем Востоке

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условия, при которых возможно достичь мира на Ближнем Востоке. Его приветствие зачитал замглавы ведомства Игорь Моргулов перед участниками дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона», — подчеркивается в сообщении. Лавров отметил, что опора на эти принципы позволила сохранить сирийскую государственность.

В ноябре 2019 года глава российского МИД прокомментировал карикатуру с российским президентом Владимиром Путиным, который держит в руках клубок змей. В подписи к ней указано: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке». Тогда Лавров заявил, что Путин вряд ли видит себя «в роли укротителя гадюшника».

После того как США объявили об эвакуации своих войск из северной части Сирии в Ирак на фоне турецкой военной операции «Источник мира» в регионе, ряд западных журналистов и изданий написали о победе России на Ближнем Востоке. Так, немецкое издание Die Welt считает, что Путину удалось одержать в республике «победу без войны».

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