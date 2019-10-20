Путина объявили лидером в «Большой игре» за господство в Евразии

Россия после геополитической победы в Сирии стала полноправным участником борьбы за господство в Евразии, считает журналист Die Welt Михаэль Штюрмер. Об этом он написал в материале, опубликованном на сайте издания.

По его мнению, после вывода американских войск из Сирии ничто и никто не помешает президенту России Владимиру Путину вести «Большую игру» за власть для расширения влияния Москвы на ближнее зарубежье и евразийскую зону безопасности. Штюрмер напомнил, что «Россия, казалось, навсегда уступила» в этой игре в начале 1990-х годов, однако теперь ситуация «в корне изменилась».

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После того как США объявили об эвакуации своих войск из северной части Сирии в Ирак на фоне турецкой военной операции в регионе, ряд западных журналистов и изданий написали о победе России и президента Путина на Ближнем Востоке. Так, редактор «Би-би-си» Джереми Боуэн выразил мнение, что Путин стал самым влиятельным иностранным лидером в этом регионе, также о том, что стратегическая победа в Сирии и на всем Ближнем Востоке досталась именно Кремлю, писали Bloomberg и Times of Israel.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

«Большая игра» — геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков.

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