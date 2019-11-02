Лавров оценил Путина в роли «укротителя гадюшника»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал карикатуру с российским президентом Владимиром Путиным, который держит в руках клубок змей. Об этом он рассказал в программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

На картинке Путин в руках держит клубок змей, в подписи указано: «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».

«Не думаю, что Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так себя не позиционируем и партнеров наших на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем», — сказал Лавров. Он отметил, что восточные традиции отличаются от западных, и добавил, что представители региона иногда продвигают свои интересы «не вполне открытыми методами». Министр подчеркнул, что России хотелось бы видеть Ближний Восток стабильным и предсказуемым регионом.

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После того как США объявили об эвакуации своих войск из северной части Сирии в Ирак на фоне турецкой военной операции «Источник мира» в регионе, ряд западных журналистов и изданий написали о победе России на Ближнем Востоке. Так, немецкое издание Die Welt считает, что Путину удалось одержать в республике «победу без войны».

В «Би-би-си» выразили мнение, что Путин стал самым влиятельным иностранным лидером в этом регионе. Также о том, что стратегическая победа в Сирии и на всем Ближнем Востоке досталась именно Кремлю, писали Bloomberg и Times of Israel.

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