В США объявили о новой эре на Ближнем Востоке

Вывод американских войск с севера Сирии был результатом не только импульсивного решения президента США Дональда Трампа, но и более длительного систематического сдвига в расстановке сил на Ближнем Востоке, где России и Китаю отведены лидирующие роли. Об этом пишет Newsweek.

Отмечается, что символическим моментом в происходящем стала передача военных позиций США в сирийском городе Манбидж российским войскам. Эксперт Российского совета по международным делам и лектор Московского государственного института международных отношений Максим Сучков рассказал изданию, что последние несколько дней знаменуют новую эру в политике Ближнего Востока.

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По его мнению, Россия действительно повысила свой имидж как посредника и приобрела некоторые возможности в Сирии. Сучков отметил, что у Москвы нет намерения завладеть Ближним Востоком и ресурсов, чтобы это сделать. «Стратегический план России состоит в том, чтобы построить полицентричный мир, где США не будут основной движущей силой, а главную роль будут играть незападные страны», — заявил он. Кроме того, Сучков отметил, что Россия работает над привлечением в страну экономических инвестиций, продажей оружия и укреплением позиций путем дипломатического посредничества.

Преподаватель Оксфорда Сэмюель Рамани, специализирующийся на внешней политике России, согласился с таким мнением. По его словам, на Ближнем Востоке сейчас действует трехполярная система: США — гарант безопасности, Китай — крупный экономический центр и Россия, играющая важную роль в кризисной дипломатии. Рамани отметил, что Россия с момента вступления в сирийский конфликт поддерживает открытые контакты со всеми крупными игроками. «Это единственная страна, которая может говорить со всеми: с Израилем, Ираном, курдами, сирийскими правительственными войсками», — сказал эксперт и отметил, что Россия может расширить свою роль в кризисах, затрагивающих Ливию и Йемен.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин 22 октября договорились совместно патрулировать север Сирии. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) прекращается. В США договоренность лидеров двух стран сочли геополитической неудачей Вашингтона.

Американский лидер Дональд Трамп отказался помогать курдам и приказал вывести войска с севера Сирии. После этого многие западные СМИ назвали Путина новым хозяином Ближнего Востока.

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