Лавров и Тиллерсон провели встречу в Нью-Йорке

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей», — отметила она.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Его рабочая программа на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня. В частности, он выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав внешнеполитических ведомств в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи.

Кроме того, глава МИДа проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.