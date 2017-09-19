Госдеп анонсировал новую встречу Лаврова и Тиллерсона в Нью-Йорке‍

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретится во вторник, 19 сентября, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это стало известно из опубликованного расписания главы американской дипломатии на сайте Госдепа.

Встреча запланирована на 17:00 по местному времени (00:00 мск 20 сентября).

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В российской делегации «Интерфаксу» подтвердили факт предстоящей встречи, уточнив, что у Лаврова на вторник также запланированы контакты с председателем ПНА Махмудом Аббасом, главой британского МИД Борисом Джонсоном, Федерикой Могерини, главой МИД Венгрии Петером Сиярто, президентом Сербии Александром Вучичем. Кроме того, министр поучаствует в обеде от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерреша в честь глав делегаций на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров и Тиллерсон встретились 18 сентября в Нью-Йорке. Главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН. Его рабочая программа включает несколько десятков мероприятий высокого уровня. В частности, он выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав внешнеполитических ведомств в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи.