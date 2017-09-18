Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, рабочая программа Лаврова на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня.

В частности, глава российского МИДа выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав внешнеполитических ведомств в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи.

Кроме того, Лавров проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.