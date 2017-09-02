Путин второй год подряд отказался от участия в Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин не станет участвовать в 72-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Песков отказался прокомментировать инициативу американского лидера Дональда Трампа, который, по данным Reuters, 18 сентября планирует встретиться с мировыми лидерами и обсудить реформу ООН.

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Российскую делегацию, как и годом ранее, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что в ее состав войдут постпред России при ООН Василий Небензя, замглавы МИД Геннадий Гатилов, а также главы комитетов по международным делам обеих палат парламента Константин Косачев и Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

В прошлый раз Путин выступал на юбилейной, 70-й, сессии Генассамблеи ООН в 2015 году. В своей речи он затронул украинский кризис и ситуацию с терроризмом на Ближнем Востоке. До этого российский лидер участвовал в мероприятиях в 2000, 2003 и 2005 годах.