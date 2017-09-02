Трамп поговорит с мировыми лидерами о реформе ООН

Президент США Дональд Трамп 18 сентября проведет встречу с лидерами стран мира, на которой будет обсуждаться тема реформы ООН. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Reuters.

При этом указывается, что главы государств будут приглашены в Нью-Йорк, если поставят свою подпись под декларацией из десяти пунктов, в которой присутствует призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу положить начало «эффективной реформе» организации.

В декабре 2016 года Трамп пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации на пост президента США.

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начнет свою работу 12 сентября.