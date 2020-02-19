Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. Об этом он сообщил, выступая перед однопартийцами в парламенте, передает ТАСС.

По его словам, начало операции — лишь вопрос времени, она может начаться в любую минуту. «Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях», — объяснил глава государства. Эрдоган подчеркнул, что Турция не оставит Идлиб на произвол режима президента Сирии Башара Асада и намерена превратить регион в безопасную зону как для Турции, так и для сирийского города.

Турецкий лидер напомнил, что не удовлетворен переговорами с Россией по урегулированию конфликта, так как они на данный момент не принесли желаемых результатов. «Несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и Россия все еще далеки от достижения соглашения», — добавил президент.

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Переговоры между Россией и Турцией проходили в Москве в течение двух дней в закрытом для СМИ режиме и завершились 18 февраля. Москва и Анкара договорились продолжить переговоры по Идлибу. Также стороны решили снижать напряженность, облегчить гуманитарное положение в регионе и продолжать борьбу с терроризмом.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации.

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