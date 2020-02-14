Россия назвала ложью сообщения Турции о гибели сирийских военных

Россия назвала ложью заявления Турции о гибели сирийцев в результате обстрелов. Об этом говорится в пресс-релизе Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Заявления об "обстрелах" сирийских правительственных войск подразделениями Вооруженных сил Турции и тем более о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности», — отмечается в тексте. В связи с этим должностные лица турецкого военного ведомства несут ответственность за предоставление недостоверных сведений руководству страны об обстановке в Идлибской зоне деэскалации.

Ранее Минобороны Турции сообщило о «нейтрализации» еще 63 сирийских военных в провинции Идлиб на северо-западе страны. «По последним данным наших источников в Идлибе, еще 63 элемента режима [сирийского президента Башара Асада] были нейтрализованы», — говорилось в сообщении.

10 февраля в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих. Артобстрел наблюдательного поста, где находились военные, устроила сирийская армия. Это был как минимум второй за февраль случай гибели турецких силовиков в Сирии: 3 февраля под обстрелом погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае новых атак на турецкие силы Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. Позднее он пообещал сбивать все самолеты в небе над Идлибом, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе

После гибели своих солдат Турция нанесла массированный удар по сирийской армии, атаковав 115 целей. Были уничтожены три танка и две минометные позиции, также сбито два вертолета. Кроме того, Эрдоган заявил о планах «выбить войска Асада» за пределы зоны деэскалации.

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