Турция сообщила о «нейтрализации» еще 63 сирийских военных

Минобороны Турции сообщило о «нейтрализации» еще 63 сирийских военных в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом ведомство рассказало в своем Twitter.
«По последним данным наших источников в Идлибе, еще 63 элемента режима [сирийского президента Башара Асада] были нейтрализованы», — отмечается в сообщении.
13 февраля турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в провинции 55 сирийских военных. Аналогичные заявления звучали 10 и 11 февраля. Тогда сообщалось об атаках на 101 и 51 сирийских военнослужащих соответственно.
Несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, сирийская армия ведет в Идлибе крупномасштабную операцию против боевиков. По последним данным, правительственные силы взяли под контроль почти половину Идлибской зоны деэскалации. За последние девять месяцев сирийская армия заняла четыре крупных города и десятки селений на юге, юго-востоке и востоке Идлиба.