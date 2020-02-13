Сирия после начала столкновений с Турцией признала геноцид армян

Парламент Сирии признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом сообщает Agence France Presse в Twitter.

Отмечается, что резолюция была принята на фоне ухудшения отношений с Турцией, а также столкновений с турецкими военными на северо-западе Сирии.

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Ранее сообщалось, что турецкая армия отправила в Сирию дополнительную бронетехнику, в том числе танки M60T Sabra. Усиление для танкового кулака находится в нескольких часах езды от сирийской провинции Идлиб, куда Турция в последние недели массово перебрасывает личный состав и бронетехнику.

Сирийская армия активизировала действия против боевиков в провинции Идлиб, где сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами, в январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня. В результате наступления правительственным силам удалось занять почти половину Идлибской зоны деэскалации.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. В 2019 году палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. В ответ руководство Турции заявило о готовности признать геноцидом истребление в США индейцев.

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