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Турция заявила о готовности признать геноцид индейцев в США

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Анкара готова признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», — сказал он, отметив, что решение относительно этого события «должны принимать не политики, а историки».

13 декабря сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на документ, назвав резолюцию «политическим спектаклем», не имеющим юридической силы. «Те, кто хочет использовать историю в политических целях, - трусы, не желающие посмотреть правде в глаза», — заявил он.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

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