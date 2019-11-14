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В США заблокировали резолюцию о признании геноцида армян после визита Эрдогана

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Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате резолюции о признании геноцида армян в Османской империи после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я только что встретился с президентом Эрдоганом. (...) Надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему», — сказал Грэм. Он добавил, что блокирует резолюцию из-за будущего, а не прошлого. Ранее сенатор-демократ Боб Менендес предлагал рассмотреть ее в сенате.

30 октября американская палата представителей поддержала резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Турция в свою очередь признает, что множество армян погибли в те времена в столкновениях, однако не считает происходившее геноцидом. Анкара утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Эрдоган выразил готовность приобрести американские системы противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot вместо российских С-400, если США предложат выгодные условия сделки.

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