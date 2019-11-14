Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили министрам разработать меры по урегулированию вопроса о закупках Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом Трамп рассказал на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, передает ТАСС.

По словам Трампа, появление в Турции российского оружия создает серьезные испытания для США. Американский лидер рассказал, что министрам иностранных дел обеих стран и помощникам по национальной безопасности было поручено провести работу над решением вопроса по приобретению С-400.

Материалы по теме Разочарование султана Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией

Эрдоган выразил готовность приобрести американские системы противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot вместо российских С-400, если США предложат выгодные условия сделки.

13 ноября стало известно, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных систем. В обмен на это Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.

Поставки российских С-400 «Триумф» в Турцию начались в июле 2019-го. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару, а также неоднократно грозил Турции санкциями за приобретение российского оружия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!